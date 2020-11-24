Львівщина вирішила оновити інформаційну туристичну базу

Громадам Львівщини рекомендували провести переоблік туристично-рекреаційних та курортних ресурсів для оновлення інформаційної бази області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

«Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації звернулося з офіційним листом до всіх громад Львівської області: їм рекомендують провести переоблік туристичних ресурсів», – йдеться в повідомленні.

Як зазначила керівниця управління Наталя Табака, йдеться про загальне оновлення інформаційної бази туристично-рекреаційних та курортних ресурсів Львівщини.

На відповідь від об‘єднаних територіальних громад у ЛОДА чекають до 26 листопада.

«Інвентаризація туристичних принад, пам’яток, інфраструктури та атракцій – це найперші кроки ОТГ до розвитку туризму. Ми напрацьовуємо стратегію галузі на три роки, тому знати, на чому стоїмо, – перше наше завдання. Також обласна державна адміністрація зацікавлена у тісній співпраці з об’єднаними територіальними громадами в напрямі туризму та сприятиме організації інформаційних кампаній та налагодженні зв’язків з туроператорами. Вже цього тижня розпочинаємо виїзди в громади з експертами галузі туризму – задля напрацювання дорожньої карти зі створення туристичних продуктів та локальних «магнітів», – зазначив заступник голови облдержадміністрації Юрій Холод.

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Управління туризму та курортів також заохочує місцеві громади моніторити ресурси і пропозиції для залучення інвестицій та грантів для розвитку туристичного напряму. Проєктна діяльність в цій сфері – ефективна і може позитивно впливати не лише на розвиток галузі, а й економіки громади загалом.

«Львівщина вже має не один позитивний досвід у цьому напрямі. До прикладу, невелика Новоміська ОТГ Львівської розробила нестандартний туристичний проєкт «COWBOYKY: Український дикий захід» і отримала на його реалізацію від Євросоюзу 900 тисяч євро. На території створили сироварню, парники, «ковбойське» містечко та Школу економічного розвитку. Важливо, що команда проєкту не тільки збудувала цілу туристичну інфраструктуру, але й відкрила чималі перспективи для розвитку громади», – розповіла Табака.

Розповіла керівниця управління туризму і курортів ОДА й про туристичний кластер «Львівське Опілля».

«До нього входить чотири об’єднані територіальні громади, розташовані на географічних землях Львівського Опілля: Бібрська, Давидівська, Розвадівська та Тростянецька. Кластер створили з метою популяризації місцевості для активного та екологічного відпочинку. Очевидно, що це дасть змогу отримувати і економічну вигоду», – додала вона.

Реформа місцевого самоврядування відкриває нові можливості. Кожна громада має туристичний потенціал, навіть якщо територія, на перший погляд, небагата туристичними об’єктами. Найважливіший ресурс новостворених ОТГ – креатив, переконані фахівці управління туризму.