Венеція запровадить «плату за вхід» у 2022 році

Влада італійської Венеції ухвалила рішення відкласти до 2022 року запровадження туристичного податку, який мав набути чинності влітку цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN Travel.

«Зважаючи на нинішню ситуацію, пов'язану з пандемією COVID-19, ми вирішили зробити важливий крок, щоб посприяти поверненню туристів», – сказав член муніципальної ради Мікеле Дзуїн.

За його словами, рішення ухвалено в межах плану з «перезапуску економіки міста», що сильно постраждало від пандемії.

Отже, «плату за вхід» у Венеції почнуть стягувати з туристів, які не залишаються на нічліг, з 1 січня 2022 року. Наразі невідомо, чи буде вона такою ж, як планувалося цього літа, – 10 євро.

«Розмір «contributo di accesso» («плати за вхід») залежатиме від того, наскільки завантажене місто, щоб відвадити людей від відвідування в пікові дні, у такий спосіб розподіляючи візити гостей впродовж усього сезону», – пише видання.

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Запровадженням «плати за вхід» у Венеції хочуть підштовхнути гостей бронювати нічліг в готелях, вкладаючи більше грошей в економіку міста, а також відвадити від нього туристів, які приїжджають туди лише заради фото і порушують громадський порядок, зокрема купаються в каналах або їдять посеред вулиці.

Цього року через ситуацію з коронавірусом у Венеції майже не було іноземних мандрівників, тоді як міська економіка значно залежить від туризму.

Італія стала однією з найбільш постраждалих від COVID-19 країн Європи. Особливо гостро ситуація розгорталася на півночі, де розташована Венеція. За даними Worldometers, станом на 23 листопада в Італії виявили понад 1,4 млн випадків COVID-19, понад 49 тис. осіб померли.