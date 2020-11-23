Венеція запровадить «плату за вхід» у 2022 році
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN Travel.
«Зважаючи на нинішню ситуацію, пов'язану з пандемією COVID-19, ми вирішили зробити важливий крок, щоб посприяти поверненню туристів», – сказав член муніципальної ради Мікеле Дзуїн.
За його словами, рішення ухвалено в межах плану з «перезапуску економіки міста», що сильно постраждало від пандемії.
Отже, «плату за вхід» у Венеції почнуть стягувати з туристів, які не залишаються на нічліг, з 1 січня 2022 року. Наразі невідомо, чи буде вона такою ж, як планувалося цього літа, – 10 євро.
«Розмір «contributo di accesso» («плати за вхід») залежатиме від того, наскільки завантажене місто, щоб відвадити людей від відвідування в пікові дні, у такий спосіб розподіляючи візити гостей впродовж усього сезону», – пише видання.
Запровадженням «плати за вхід» у Венеції хочуть підштовхнути гостей бронювати нічліг в готелях, вкладаючи більше грошей в економіку міста, а також відвадити від нього туристів, які приїжджають туди лише заради фото і порушують громадський порядок, зокрема купаються в каналах або їдять посеред вулиці.
Цього року через ситуацію з коронавірусом у Венеції майже не було іноземних мандрівників, тоді як міська економіка значно залежить від туризму.
Італія стала однією з найбільш постраждалих від COVID-19 країн Європи. Особливо гостро ситуація розгорталася на півночі, де розташована Венеція. За даними Worldometers, станом на 23 листопада в Італії виявили понад 1,4 млн випадків COVID-19, понад 49 тис. осіб померли.