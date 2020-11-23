На Львівщині реставрують дерев’яну церкву ХVІІІ століття

У селі Черепин на Львівщині продовжують реставрацію пам’ятки ХVІІІ століття – церкви Стрітення Господнього, настоятелем якої був дідусь відомого творця ОУН Євгена Коновальця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Зокрема, в межах відновлення об’єкта заплановано облаштування зовнішнього водовідведення, системи захисту від блискавки, заміну дубових підвалин, перестилання підлоги, а також благоустрій території.

Наразі фахівці проводять коригування проєктно-кошторисної документації. Загальна вартість робіт становить 650 тисяч гривень.

"Торік на цю пам’ятку архітектури національного значення виділили майже 300 тисяч гривень, цього року у листопаді Львівська обласна рада погодила фінансування на ще 250 тисяч поза обласною програмою, з бюджету області. І 100 тисяч гривень – співфінансування з місцевого бюджету, яке надає Пустомитівська райрада", – зазначила директорка департаменту архітектури та містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

Генеральний проєктувальник робіт у Черепині – ДП "Укрзахідпроектреставрація", головний архітектор проєкту – Остап Василина.

Перша згадка про церкву в Черепині датується 1741 роком. 1757 року монастир Божого тіла отців домініканів та львівські майстри-теслі брати Яцек та Антон Дроздовичі уклали контракт на будівництво нової церкви Стрітення Господнього. У 1852 році до Черепина, після висвячення, був скерований о. Михайло Коновалець. Один із його внуків – Євген Коновалець – став відомим в українській історії творцем ОУН.

Церква традиційно має три зруби, три верхи, розміром 13,9 м х 7,9 м, а вздовж периметра – широке піддашшя. Стіни під ним складаються з відкритого старого зрубу. Стіни бабинця та вівтаря мають зрізані кути. До вівтаря з півночі прибудована ризниця. У південній стіні є бічні двері. Дзвіниця походить з 1754 року і має розмір 3,3 м х 3,3 м. У ній висить дзвін з 1690 року.

Як зауважив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод, область подала понад 20 своїх архітектурних пам’яток до президентської програми "Велике будівництво в культурі", яка стартує наступного року.

Фото: photo-lviv.in.ua