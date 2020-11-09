У Дрогобичі реконструюють дзвіницю ХVІІ століття, збудовану без жодного цвяха

У Дрогобичі триває реконструкція дзвіниці храму Воздвиження Чесного Хреста, що є однією з найстаріших пам’яткок архітектури національного значення Львівщини, якій понад 350 років.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

“Дерев’яні споруди потребують дуже ретельної реставрації. Дзвіниця побудована з дерева без жодного цвяха. Станом на сьогодні тут підсилили фундамент, зараз відновлюють пошкоджені підвалини. Це дуже копітка робота, бо важливо зберегти усі конструктивні елементи дзвіниці у такому вигляді, як вони є. У подальшому замінять пошкоджені дерев’яні елементи каркасу, влаштують елементи опорядження. Завершити відновлення дзвіниці плануємо наступного року", - наголосив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Зазначається, що дзвіницю побудували приблизно у 1661 році. Впродовж останніх років вона перебувала в аварійному стані, внаслідок чого споруда похилилася.

Пам’ятку відновлюють за кошти обласного бюджету в межах програми збереження культурної спадщини Львівщини.

"Підрядна організація “В.Ф.Ф”, яка виграла тендер, зобов’язалась здійснити реставрацію вартістю 2 мільйони 251 тисяча гривень. Відтак на підготовчі роботи торік витратили 458 тисяч гривень. Також за ці гроші придбали будівельні матеріали для реставрації, встановили риштування, розпочали маркування найбільш аварійних ділянок дзвіниці”, - розповів Бучко.

За його словами, цьогоріч на реставрацію об’єкту скерували один мільйон гривень .

Окрім дзвіниці, реконструкції потребує і сама церква Воздвиження Чесного Хреста. Як розповіла музеєзнавиця Алла Гладун, ця ошатна пам’ятка є взірцем теслярської майстерності та по-справжньому туристичним магнітом Дрогобиччини, бо тут збереглись розкішні ікони та розписи, які в інших галицьких церквах не повторюються.

Частину ікон та розписів, які збереглись у храмі виконали місцеві парохи Василь Глібкевич та Петро Метельський. Мистецька цінність цієї церкви у професійному підході і до її побудови, і до оздоблення. Навіть на фасаді зберігся надпис: “У цій церкві, як на небесах стояти”.

На сьогодні для відновлення храму та іконостасу виготовили проєктно-кошторисну документацію.

Загалом, Львівщина славиться понад 8500 пам’ятками культурного значення. На порятунок і реставрацію старовинної архітектури на цей рік з обласного бюджету виділили 22 мільйони 200 тисяч гривень. За ці кошти реставрують та рятують 16 об'єктів культурної спадщини.

Фото: пресслужба Львівської ОДА