Історико-культурна спадщина Вишгородщини: QR-кодування, моніторинг, апробація та популяризація. Результати проєкту

28 жовтня, 11:00 - Історико-культурна спадщина Вишгородщини: QR-кодування, моніторинг, апробація та популяризація

Організатор: Вишгородський історико-культурний заповідник за підтримки Українського культурного фонду.

Учасники: Сергій Васильонок – заступник начальника управління культури, національностей та релігій Київської обласної держадміністрації; Влада Литовченко – директор Вишгородського історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук, куратор проєкту; Ольга Сумська – українська акторка і телеведуча, народна артистка України, учасниця заходу «Доторкнись до історії» в межах проєкту; Юлія Федів - виконавча директорка Українського культурного фонду; Ніна Прибєга – головний редактор видавництва «Мистецтво»; Валерій Гіжицький – співзасновник проєкту MEBook.

Коротко. Учасники пресконференції презентують першу в Україні поштову марку та листівку з QR-кодами. На листівці зображено ландшафт літописного Вишгорода – історико-культурної пам’ятки національного значення.

Довідково. Вперше в Україні у межах проєкту завдяки новітнім технологіям не лише оснащено QR-кодами історико-культурні пам’ятки, а створено унікальний віртуальний туристичний простір. 22 пам’ятки об’єднані в єдину цифрову систему, яка дає змогу сформувати власну екскурсію, котра проявить Вишгород часів Київської Русі.

Як зазначають організатори, QR-кодами оснащено пам’ятки у сільській місцевості. Зокрема, легендарний Межигірський монастир, яким опікувались запорозькі козаки і який відображений у творах Т.Г.Шевченка. Також було проведено моніторинг і дослідження ефективності QR-кодування пам’яток з можливістю застосування набутого досвіду в інших історико-культурних закладах України.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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