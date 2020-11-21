Для туристів-поціновувачів вина створили новий транскордонний маршрут

Туристичні атракції Закарпаття та Підкарпатського воєводства (Польща) об’єднали у винному маршруті.

Як передає Укрінформ про це повідомляє краєзнавчо-туристичний портал «Край».

«Для тих, хто любить мандрувати і водночас вивчає місцевий продукт, Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» розробила транскордонний винний маршрут, що включає як найкращі винні сховища та винні підвали Закарпаття та Підкарпатського воєводства, так і місцеві пам’ятки архітектури», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі локації поділені для зручності на кілька маршрутів. Головними критеріями поділу було як географічне розташування, так і належність до винних теруарів. Наприклад, на території Закарпаття сформували чотири винні маршрути: Ужанський (проходить через місто Ужгород та Ужгородський район і містить 7 об’єктів), Південно-Березький (проходить через місто Берегово та Берегівський район, містить 8 об’єктів), Угочанський (проходить через м. Виноградів та Виноградівський район і містить 7 об’єктів) та Північно-Зберезький винний теруар (маршрут проходить через міста Мукачево та Іршава і містить 6 об’єктів).

«Спланувавши подорож, використовуючи напрацьовані маршрути, туристи зможуть поєднати приємне з корисним: вивчення місцевої історії та історії виноградарства регіону, а також дегустацію місцевих напоїв», – додали на порталі.

Транскордонний винний маршрут розроблено в межах проєкту «Карпатська академія спадщини виноробства», що реалізує Виноградівська районна рада у партнерстві з Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна» та Асоціацією розвитку та промоції Підкарпаття «ПроКарпатія» за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах Програми підтримки транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020.