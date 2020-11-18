На Прикарпатті з’явилися «Байки бойка» для туристів

У Витвицькій об'єднаній територіальній громаді на Івано-Франківщині облаштували кемпінгове містечко «Байки бойка».

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко у Фейсбуці.

«У Витвицькій громаді реалізовано проєкт, який став одним із переможців щорічного обласного конкурсу проєктів та програм місцевого розвитку органів місцевого самоврядування. Це наметове містечко «Байки бойка» в урочищі Бовкоти», – написав Передерко.

«Байки бойка» / Фото зі сторінки Віталія Передерка у Фейсбуці

За його словами, проєкт реалізовано завдяки командній роботі активістів, волонтерів та студентів Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

«Ну, а ми теж трішки долучилися коштами з обласної програми розвитку туризму, бо побачили перспективність задуму і трендовість проєкту», – додав посадовець.