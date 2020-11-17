У Яремче помітно зменшилася кількість туристів вихідного дня

У місті Яремче на Івано-Франківщині фіксують зменшення кількості туристів у вихідні, коли заборонено роботу закладів громадського харчування. Найбільше через карантин вихідного дня потерпають зелені садиби.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу туризму та зовнішніх зв’язків Яремчанської міської ради Марина Ланіна.

«Від карантину вихідного дня підприємці в Яремче не в захваті, бо всі розуміють, що коронавірус у будні не заспокоюється. Потік туристів помітно зменшився у вихідні дні. Ми не маємо достатньої кількості закладів громадського харчування, які готують на виніс. Наші гості, коли приїжджають, то не хочуть стояти на кухні й готувати собі, закупивши попередньо продукти у магазинах. Туристи хочуть харчуватися в кафе, ресторанах. Тому ті готелі, які можуть готувати на виніс, ще приймають туристів і можуть триматися на плаву. А їх близько 20%. Найбільше через карантинні заходи нині потерпають зелені садиби», – зазначила Ланіна.

Вона зауважила, що на зменшення кількості туристів у Яремче вплинуло також скорочення залізничних маршрутів. Якщо торік до Яремче курсували п’ять поїздів, то тепер їздять лише потяги з Києва та Харкова.

Щодо новорічно-різдвяних свят – то, за її словами, жодних планів тут поки немає. У Яремче планують відкрити ялинку й ковзанку. Про концертні заходи та фестивалі поки не йдеться.

«Сподіваємося на краще, але й не забуваємо про приклади провального весняного і половини літнього сезону через пандемію», – додала Ланіна.

Як повідомляв Укрінформ, з 17 березня всі відпочинкові заклади в Карпатах закрилися на карантин. Тоді першотравневі свята, які прирівнюють за кількістю туристів до новорічних, стали для багатьох підприємців збитковими.

Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень «помаранчевого» рівня. Уряд вирішив, починаючи з 14 листопада, на три тижні запровадити карантин вихідного дня. Під час нього діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури тощо, окрім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних і фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО, ветеринарних аптек.