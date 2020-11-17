У Яремче помітно зменшилася кількість туристів вихідного дня
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу туризму та зовнішніх зв’язків Яремчанської міської ради Марина Ланіна.
«Від карантину вихідного дня підприємці в Яремче не в захваті, бо всі розуміють, що коронавірус у будні не заспокоюється. Потік туристів помітно зменшився у вихідні дні. Ми не маємо достатньої кількості закладів громадського харчування, які готують на виніс. Наші гості, коли приїжджають, то не хочуть стояти на кухні й готувати собі, закупивши попередньо продукти у магазинах. Туристи хочуть харчуватися в кафе, ресторанах. Тому ті готелі, які можуть готувати на виніс, ще приймають туристів і можуть триматися на плаву. А їх близько 20%. Найбільше через карантинні заходи нині потерпають зелені садиби», – зазначила Ланіна.
Вона зауважила, що на зменшення кількості туристів у Яремче вплинуло також скорочення залізничних маршрутів. Якщо торік до Яремче курсували п’ять поїздів, то тепер їздять лише потяги з Києва та Харкова.
Щодо новорічно-різдвяних свят – то, за її словами, жодних планів тут поки немає. У Яремче планують відкрити ялинку й ковзанку. Про концертні заходи та фестивалі поки не йдеться.
«Сподіваємося на краще, але й не забуваємо про приклади провального весняного і половини літнього сезону через пандемію», – додала Ланіна.
Як повідомляв Укрінформ, з 17 березня всі відпочинкові заклади в Карпатах закрилися на карантин. Тоді першотравневі свята, які прирівнюють за кількістю туристів до новорічних, стали для багатьох підприємців збитковими.
Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень «помаранчевого» рівня. Уряд вирішив, починаючи з 14 листопада, на три тижні запровадити карантин вихідного дня. Під час нього діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури тощо, окрім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних і фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО, ветеринарних аптек.