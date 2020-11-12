Івано-Франківщина назвала топ-10 туристичних локацій листопада

Івано-Франківщина назвала топ-10 туристичних локацій листопада

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Укрінформ
На Івано-Франківщині визначили топ-10 місць, які варто відвідати туристам у листопаді.

Відповідний перелік опублікував відділ туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА в Фейсбуці

Так, до топ-10 потрапили:

  • етнопарк "Гуцул Ленд";
Фото: bukovel.com
Фото: bukovel.com
  • ландшафтний заказник "Бовкоти";
Фото: Gudyma s, Вікіпедія
Фото: Gudyma s, Вікіпедія
  • альпін-парк "Плутанка" у с. Пістинь;
Фото: @KosivTravel
Фото: @KosivTravel
  • місто Коломия;
  • Центр реабілітації диких тварин у м. Галич;
  • Центр спадщини Вигодської вузькоколійки в селищі Вигода;
Фото: taif.org.ua
Фото: taif.org.ua
  • скельно-печерний комплекс, унікальна пам'ятка історії та природи – скелі Довбуша (біля с. Бубнище);
Фото: rezonans.cc
Фото: rezonans.cc
  • місто Яремче;
Фото: kamendvir.com.ua
Фото: kamendvir.com.ua
  • гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення – Манявський водоспад;
Фото: gorgany.com
Фото: gorgany.com
  • геологічна пам'ятка природи місцевого значення – Писаний Камінь у Верховинському районі.
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"Проводжаємо теплу осінь. Створіть собі, вашим сім'ям і друзям настрій. Бережіть здоров'я", – зауважили автори списку.

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