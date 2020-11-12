Івано-Франківщина назвала топ-10 туристичних локацій листопада
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Укрінформ
На Івано-Франківщині визначили топ-10 місць, які варто відвідати туристам у листопаді.
Відповідний перелік опублікував відділ туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА в Фейсбуці.
Так, до топ-10 потрапили:
- етнопарк "Гуцул Ленд";
- ландшафтний заказник "Бовкоти";
- альпін-парк "Плутанка" у с. Пістинь;
- місто Коломия;
- Центр реабілітації диких тварин у м. Галич;
- Центр спадщини Вигодської вузькоколійки в селищі Вигода;
- скельно-печерний комплекс, унікальна пам'ятка історії та природи – скелі Довбуша (біля с. Бубнище);
- місто Яремче;
- гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення – Манявський водоспад;
- геологічна пам'ятка природи місцевого значення – Писаний Камінь у Верховинському районі.
"Проводжаємо теплу осінь. Створіть собі, вашим сім'ям і друзям настрій. Бережіть здоров'я", – зауважили автори списку.