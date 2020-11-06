На Івано-Франківщині заробили 4,6 мільйона гривень туристичного збору

Івано-Франківщина з січня до жовтня цього року отримала 4,6 мільйона гривень надходжень туристичного збору.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко у Фейсбуці.

«Туристичний збір Івано-Франківської області за 10 місяців 2020 року становить 4,6 млн грн, або 89,64% відповідного показника 2019 року. Вперше у трійці лідерів – Долинський район. Отже, влітку наша Бойківщина була досить популярною серед туристів локацію для відпочинку», – зазначив Передерко.

За його словами, лідерами з надходження туристичного збору залишаються Яремчанська МР із показником 3 308,19 тис. грн та Івано-Франківська ОТГ і МР – 698,76 тис. грн. Долинському району вдалося зібрати 100,93 тис. грн.

Водночас, за інформацією Передерка, на Прикарпатті триває спад надходжень туристичного збору, який вперше через пандемію зафіксували у вересні.

Як повідомляв Укрінформ, в Долинському районі створили туристичний кластер «Бойківський колорит». Кластер створений для розвитку і популяризації сільського туризму на території Долинського району, реалізації спільних маркетингових заходів, організації відпочинку туристів.