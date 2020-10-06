На Івано-Франківщині продовжують фіксувати спад надходжень від турзбору

Місцеві бюджети Івано-Франківської області з січня до вересня цього року поповнилися на 4,2 млн гривень туристичного збору, що становить майже 96 % торішнього показника.

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник відділу туризму Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко в Фейсбуці.

"Туристичний збір Івано-Франківської області за 9 місяців 2020 року становить 4,2 млн грн, або 95.7 % відповідного показника 2019 року. Спад надходжень, вперше зафіксований у вересні, триває", – зазначив Передерко.

За його словами, як порівняти з 2019 роком, у вересні недоотримання туристичного збору становить понад 30%.

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Лідерами за надходженнями стали Яремчанська МР – 3 млн 54 тис. 140 грн (місячний приріст +4%), Івано-Франківська ОТГ і МР – 656,05 тис. грн (+2%), Косівський район – 66,7 тис. грн (+8%), Долинський район (разом із Долинською і Вигодською ОТГ) – 59,54 тис. грн (0%), Коломийська ОТГ – 57,23 тис. грн (10%).

Найбільший місячний приріст надходжень має Космацька ОТГ (34%).

Як повідомляв Укрінформ, туристичний збір Івано-Франківської області за 8 місяців 2020 року становив 4 млн грн, або 97,2% відповідного показника 2019 року. У вересні, вперше у 2020 році, було зафіксовано спад надходжень.