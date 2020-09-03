На Івано-Франківщини оприлюднили дохід від туристичного збору

Місцеві бюджети Івано-Франківської області від початку 2020 року поповнилися на 4 мільйони гривень турзбору, що майже відповідає торішньому показнику. Однак серпень став менш прибутковим, ніж у 2019-му.

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник відділу туризму Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко в фейсбуці.

"Туристичний збір Івано-Франківської області за 8 місяців 2020 року становить 4 млн грн, або 97,2% відповідного показника 2019 року. Вперше, у 2020 році, зафіксовано спад надходжень", – написав Передерко.

За його словами, як порівняти з торішніми показниками, за серпень недоотримання туристичного збору становить майже 50%.

Лідерами за надходженнями стали Яремчанська МР – 2 млн 932 тис. грн, Івано-Франківська ОТГ і МР – 641,1 тис. грн, Косівський район – 61,09 тис. грн, Долинський район (разом із Долинською і Вигодською ОТГ) – 59,54 тис. грн і Коломийська ОТГ – 52,26 тис. грн.

"У Верховинському районі показники надходжень у серпні свідчать про ріст туристичного потоку. Район має приріст майже 50% (49.98%) за надходженнями, якщо порівнювати липень і серпень 2020 року. У такому самому порівнянні, наприклад, ріст Косівщини – 27% та Яремчанщини – 12%", – розповів Передерко кореспонденту Укрінформу.

Читайте також: Рада планує звільнити переселенців від сплати туристичного збору

Посадовець зауважив, що трендом цього літа були нетривалі, але часті відпустки. Переважно, люди приїжджали на власних авто, бо були перебої в роботі залізниці через епідеміологічну ситуацію.

"У туристичних симпатіях цього літа – гірські районі Прикарпаття, де можна відшукати безпечний, відносно недорогий і цікавий відпочинок", – зазначив Передерко.

Як повідомляло агентство, з 31 серпня до "червоної" зони епідеміологічної ситуації увійшли міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.

За 2019 рік Івано-Франківська область отримала 6,1 млн грн туристичного збору. Лідером із надходжень стало місто Яремче.