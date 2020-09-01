Рада планує звільнити переселенців від сплати туристичного збору

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб, які фактично мешкають у місцях проживання (ночівлі), наприклад у готелях.

Як передає кореспондент Укрінформу, проєкт закону №3103 підтримав 341 народний депутат. Також скорочено наполовину строки подання пропозицій і правок до нього.

Зокрема, законопроєктом пропонується внести відповідні зміни до статті 268 Податкового кодексу, якою встановлений перелік категорій осіб, які не можуть бути платниками туристичного збору.

"Але серед цих категорій немає внутрішньо переміщених осіб, хоча є очевидним, що їхнє прибуття до того чи іншого населеного пункту і проживання там є наслідком зовнішніх обставин, які змушують до переміщення: зокрема, це окупація частини території України, військові дії тощо", – зазначається у пояснювальній записці.

Автори законопроєкту зауважують, що наразі внутрішньо переміщені особи, які продовжують проживати у готелях, санаторіях тощо, мають сплачувати туристичний збір за місцем свого фактичного проживання на підконтрольній уряду території, що негативно впливає на їхнє матеріальне становище та ставить їх у невигідне становище, як порівняти з іншими громадянами України.