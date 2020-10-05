Херсонщину для відпочинку цьогоріч обрали майже 3 мільйони туристів

Херсонщину від початку року відвідало майже 3 млн туристів, із них 48 тис. – іноземці – з Польщі, Франції, США, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Естонії, Туреччини та Італії.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА, про це під час селекторної наради, яка пройшла в онлайн-форматі в понеділок, 5 жовтня, повідомив начальник управління туризму та курортів облдержадміністрації Микола Шаповал.

"Цей літній туристичний сезон ми проводимо під гаслом "Херсонщина неймовірна". Тому вся робота направлена на те, аби гості, які відвідують нашу неймовірну область, саме такі відчуття й отримували. За 8 місяців цього року Херсонщину відвідало майже 3 млн туристів, зокрема близько 48 тис. іноземних гостей. Надходження туристичного збору до бюджетів усіх рівнів за 8 місяців склало 2,5 млн грн", – розповів Шаповал.

За його словами, цьогоріч на Херсонщину найбільше туристів завітало з Одеської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Київської областей. Серед іноземних гостей – громадяни Польщі, Франції, США, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Естонії, Туреччини та Італії.

"Туристичними фірмами, агентствами та закладами розміщення сплачено 22,9 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів. Крім цього, наразі з податковою опрацьовується мультиплікаційний ефект. Тобто це суміжні галузі, якими було сплачено 868 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів: торгівля – 517,2 млн грн, розваги – 31,7 млн грн, транспорт – 288,9 млн грн, розміщення та харчування – 30,2 млн грн", – додав начальник управління туризму та курортів ОДА.