На Львівщині з’явився новий туристичний маршрут «Грозова брама»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.
«Верхньодністровські Бескиди як частина Українських Карпат на теренах Львівщини мають значний рекреаційний потенціал. На сьогодні є важливим розвиток туристичної інфраструктури гірських територій, створення безпечних та комфортних умов для туристів. Сподіваюсь, що маршрут «Грозова брама» стане туристичним «магнітом» Старосамбірщини», – розповіла начальник управління туризму та курортів облдержадміністрації Наталя Табака.
Туристичний маршрут стартує від с. Грозьово та веде до найвищої вершини Старосамбірщини – гори Маґура-Лімнянська заввишки 1 022 м над рівнем моря.
За словами директорки регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди» Наталії Олійник, це лише початкова ланка у мережі туристичних маршрутів, запланованих на території парку.
«У нас ще багато цікавих ідей та планів, адже туристичні об’єкти парку дають змогу мандрівникам насолодитися мальовничими краєвидами гір, пам’ятками природи, ознайомитися з історією регіону», – зазначила вона.
Маршрут пролягає місцевістю, де збережені народна обрядовість, звичаї і традиції жителів Старосамбірщини. Цікаві локації на маршруті – церква Богоявлення Господнього (1817 р.), гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Джерело мінеральної води в с. Грозьово». Інфраструктуру туристичного шляху доповнюють два відпочинкові осередки, облаштовані у 2020 році. Це – відпочинковий осередок на березі р. Мшанка та туристичний притулок, розташований безпосередньо біля підніжжя Маґури-Лімнянської, розрахований на ночівлю для 6 осіб.
У ЛОДА зауважують, що через пандемію все більшої популярності набирає активний, екологічний відпочинок.
Проєкт започаткований в межах Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яка реалізується Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна» та фінансується за кошти обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
Фото: ЛОДА