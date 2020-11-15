На Львівщині з’явився новий туристичний маршрут «Грозова брама»

На Старосамбірщині презентували новий ознакований туристичний маршрут «Грозова брама». Його проклали, впроваджуючи проєкт «Розвиток туристичної інфраструктури в межах регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

«Верхньодністровські Бескиди як частина Українських Карпат на теренах Львівщини мають значний рекреаційний потенціал. На сьогодні є важливим розвиток туристичної інфраструктури гірських територій, створення безпечних та комфортних умов для туристів. Сподіваюсь, що маршрут «Грозова брама» стане туристичним «магнітом» Старосамбірщини», – розповіла начальник управління туризму та курортів облдержадміністрації Наталя Табака.

Туристичний маршрут стартує від с. Грозьово та веде до найвищої вершини Старосамбірщини – гори Маґура-Лімнянська заввишки 1 022 м над рівнем моря.

За словами директорки регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди» Наталії Олійник, це лише початкова ланка у мережі туристичних маршрутів, запланованих на території парку.

«У нас ще багато цікавих ідей та планів, адже туристичні об’єкти парку дають змогу мандрівникам насолодитися мальовничими краєвидами гір, пам’ятками природи, ознайомитися з історією регіону», – зазначила вона.

Маршрут пролягає місцевістю, де збережені народна обрядовість, звичаї і традиції жителів Старосамбірщини. Цікаві локації на маршруті – церква Богоявлення Господнього (1817 р.), гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Джерело мінеральної води в с. Грозьово». Інфраструктуру туристичного шляху доповнюють два відпочинкові осередки, облаштовані у 2020 році. Це – відпочинковий осередок на березі р. Мшанка та туристичний притулок, розташований безпосередньо біля підніжжя Маґури-Лімнянської, розрахований на ночівлю для 6 осіб.

У ЛОДА зауважують, що через пандемію все більшої популярності набирає активний, екологічний відпочинок.

Проєкт започаткований в межах Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яка реалізується Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна» та фінансується за кошти обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Фото: ЛОДА