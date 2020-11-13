Лайнер із сотнею людей на борту призупинив круїз на Карибах через спалах COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Перед плаванням усі тести членів екіпажу та пасажирів лайнера були негативними.
Але під час круїзу, що почався 7 листопада, коронавірус підтвердили в одного з туристів. Тож усіх пасажирів відправили на примусовий карантин до кают.
12 листопада стало відомо про 5 нових випадків зараження. Останнє тестування показало негативні результати у більшості людей, котрі перебувають на судні.
Варто зазначити, що всього на борту SeaDream 1 перебувають 66 членів екіпажу та 53 пасажири-туристи.
Зараз лайнер пришвартований у порту карибського острова Барбадоса.
Організатори круїзу запевняють, що всі члени екіпажу та туристи кілька разів здавали тести на коронавірус перед відправленням та у перші дні після початку турне. Також круїз був організований із дотриманням соціального дистанціювання.
Як повідомлялося, на початку пандемії коронавірусу на кількох круїзних лайнерах були зафіксовані спалахи інфекції.
На ранок 13 листопада у світі зареєстрували 53 091 981 випадок коронавірусу, з них 1 299 407 летальних і 37 212 856 випадків одужання.