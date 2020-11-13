Лайнер із сотнею людей на борту призупинив круїз на Карибах через спалах COVID-19

Коронавірус зафіксували на круїзному лайнері SeaDream 1 – першому такого роду судні, що вирушило в подорож після початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Перед плаванням усі тести членів екіпажу та пасажирів лайнера були негативними.

Але під час круїзу, що почався 7 листопада, коронавірус підтвердили в одного з туристів. Тож усіх пасажирів відправили на примусовий карантин до кают.

12 листопада стало відомо про 5 нових випадків зараження. Останнє тестування показало негативні результати у більшості людей, котрі перебувають на судні.

Варто зазначити, що всього на борту SeaDream 1 перебувають 66 членів екіпажу та 53 пасажири-туристи.

Зараз лайнер пришвартований у порту карибського острова Барбадоса.

Організатори круїзу запевняють, що всі члени екіпажу та туристи кілька разів здавали тести на коронавірус перед відправленням та у перші дні після початку турне. Також круїз був організований із дотриманням соціального дистанціювання.

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Як повідомлялося, на початку пандемії коронавірусу на кількох круїзних лайнерах були зафіксовані спалахи інфекції.

На ранок 13 листопада у світі зареєстрували 53 091 981 випадок коронавірусу, з них 1 299 407 летальних і 37 212 856 випадків одужання.