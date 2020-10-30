Середньовічний Звенигород відтворили у віртуальній реальності

У Львові презентували проєкт "Княжий Звенигород: від реального до віртуального", в межах якого вперше в Україні 12 місць цього середньовічного міста показали за допомогою VR-технологій.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

"У Середньовіччі Звенигород був одним із найбільших міст Західної України – столицею Звенигородського князівства. Припускають, що він на 200 років старший за Львів. Для нас важливо підтримати такі проєкти (відтворення історичних та культурних об’єктів у віртуальній реальності – ред.)", – повідомила директорка департаменту архітектури та містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

Над проєктом працювала команда археологів, істориків, архітекторів, мистецтвознавців, художників, графіків та IT-фахівців зі Львова та Києва.

За словами керівниці проєкту Наталі Вайцещук, вибираючи локації для реконструкцій, ставили собі за мету показати дуже різний Звенигород: місто князів і звичайних ремісників. Тому обирали різні закутки. Водночас не оминули увагою найбільш знакові споруди міста – церкви та палаци, тому зобразили їх не просто ззовні, а відтворили інтер’єри. Усі реконструкції спираються на знахідки археологів минулих років. Відтак, відтворили 12 місць: чотири з них – інтер’єри церков та палаців, вісім – вулиці, площі та панорами давнього міста.

Однак мандрувати середньовічним Звенигородом у VR-окулярах на території заповідника "Древній Звенигород" можна буде вже наступного року. Наразі тут розпочали впорядковувати територію.

У межах проєкту, підтриманого УКФ, у співпраці з компанією Skeiron також створено AR-додаток, до якого увійшли три AR-продукти: поштівки, "портали часу" та дитяча книжечка "Пригоди у княжому Звенигороді", яку намалювала львівська художниця Леся Квик, а вірші написав відомий письменник та перекладач Андрій Содомора.

Цьогорічний проєкт зі створення княжого Звенигорода у VR та AR – продовження торішнього, коли було створено 3D-мапу княжого міста.