Геловін-2020: Маріупольська "Вежа" обросла павутинням

Культурно-туристичний центр "Вежа", що в Маріуполі, до Геловіну вирішили перетворити на Гоґвортс, у якому навчався Гаррі Поттер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті "Маріуполь – туристичне місто".

"Старовинна Водонапірна вежа та святковий декор Геловіну ніби створені один для одного. Будівля та її гвинтові сходи схожі на чарівну архітектуру Гоґвортса. Цього року кожний поверх має свій святковий стиль. Запрошуємо подивитися, як прикрашена маріупольська водонапірна вежа до Геловіну-2020, та зробити фото у тематичному декорі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на першому поверсі культурно-туристичного центру "Вежа" все класично: гарбузи, традиційне павутиння, гілочки калини та чаклунські капелюхи. На другий поверх, де сяють золотом композиції з осінніх дарів природи, ведуть кажани.

Третій поверх стилізований під інтер’єр школи чаклунства з фільму про Гаррі Поттера. На четвертому – піаніно з історією "захопили" злобний гарбуз, перці для чаклунського зілля та пухнаста павутина.

П’ята локація на наступному найінстаграмнійшому поверсі Вежі – там теж інтер’єр оформлено гарбузами, чорним павутинням і кажанами.

Як зауважили представники культурно-туристичного центру, ввечері Вежа має особливо готичний та трішки моторошний вигляд. Крім того, нагадали, що відвідування локації можливе лише з екскурсією.

Фото: mistomariupol.com.ua