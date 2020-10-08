Маріуполь отримав новий туристичний «магніт»

Маріупольці та гості міста відтепер мають змогу прогулюватися оновленою туристичною локацією – відреставрованим пірсом на території водноспортивного комплексу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Маріупольської міськради.

Зазначається, що під час реконструкції на локації посилили опорні конструкції, замінили перильні огорожі, поклали терасну дошку, встановили лави й урни, відкрили модульний будинок і комплекс для зберігання інвентарю. Загальна сума проєкту – 18,6 млн грн.

«Такі проєкти високої якості можна побачити в багатьох містах Європи. Сьогодні, створюючи стратегію розвитку, ми робимо акцент на море. Так ми формуємо туристичне майбутнє Маріуполя, пов'язане з його географічним положенням. Такі локації мають стати місцями притягання для туристів», – підкреслив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

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У планах на наступний рік – реконструкція другої половини пірса, будівництво моста, який їх з'єднає, відкриття спортивної та фудзони.