Три важливі туристичні маршрути включили до «Великого будівництва»

Проєкт «Велике будівництво» орієнтуватиметься на прокладання важливих туристичних маршрутів, зокрема топ-3 з них поєднають Чорне й Азовське моря, Київ і Карпати, Київ і Дніпро.

Про це повідомила під час презентації в Укрінформі оновленого закону про туризм заступник голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат Євгенія Кравчук, передає кореспондент агентства.

«Щоб доїхати до пам’яток архітектури, до якихось туристичних «магнітів», потрібні туристичні маршрути… На наступний рік в планах Укравтодору – в півтора раза більше доріг державного значення. І там також будуть важливі туристичні маршрути. Зокрема, можна виділити топ-3. Це велика траса, яка з’єднає три обласні центри й четверте місто Маріуполь – Одеса – Херсон – Миколаїв і траса на Маріуполь. Тобто це Чорне й Азовське моря», – сказала Кравчук.

Вона додала, що також буде добудована дорога, яка є частиною найкоротшого шляху зі столиці до Карпат. Це ділянка Тернопіль – Івано-Франківськ. Тобто на гірськолижні курорти, на курорти Карпат, які діють увесь рік, нарешті можна буде доїхати автомобілем і набагато швидше.

«І також це велика траса, яка фактично будується в деяких ділянках з нуля, – це Київ – Дніпро. І, зокрема, ми домовилися (з Укравтодором – ред.), що в Полтавській області облаштують абсолютно нові, сучасні зупинки, де можна буде не просто скористатися туалетом, але й можуть бути й місця, обладнані для відпочинку – для пікніка, для обіду й навіть дитячі майданчики. Ми хочемо, щоб це були пілотні проєкти, і було не тільки зручно їхати хорошими дорогами, але й було де зупинитися. Крім того, там будуть облаштовані спеціальні інфопоінти, де буде інформація про туристичні «магніти» цього регіону», – розповіла заступник голови гуманітарного комітету.

Вона також зазначила, що Укравтодор вже цьогоріч завершив деякі туристичні маршрути, а деякі зараз на етапі завершення.

«Наприклад, мова про дороги, які ведуть до Карпат. Це кластер Трускавець – Східниця. Там уже завершена ця ділянка. Також дорога на Бердянськ – це Азовське море, і багато інших доріг до точок, які мають велику перспективу. Це і до Канева буде зроблена дорога в Черкаській області, і до Ніжина. Тобто багато таких перлин, які незаслужено були забуті через те, що туди просто не можна було дістатися», – додала Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» ініціював восени 2019 року Президент Володимир Зеленський. Мета проєкту – побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах впродовж року – зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також збудують 4 000 км доріг.