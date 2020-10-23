Ведмежий притулок "Домажир" кличе на "гарбузові вихідні"

У ведмежому притулку "Домажир", що на Львівщині, влаштують "гарбузові вихідні" з майстер-класами й акціями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.

"Цієї суботи та неділі, 24 та 25 жовтня, у ведмежому притулку "Домажир" відбудеться святкування Дня гарбуза. Тут підготували цікаві локації для всіх відвідувачів та прикрасили гарбузами фотозону для охочих зробити світлини", – йдеться в повідомленні.

Під час "гарбузових вихідних" для дітей проведуть майстер-клас з розписування гарбузів та приготування десерту для ведмедів.

Кількість місць для участі в заході – обмежена.

Також упродовж цих вихідних діятиме акція "Привези гарбуз та отримай знижку на гарбузове меню у кафе". В адміністрації притулку звернулися до всіх охочих з пропозицією підписати гарбуз, а найбільший пообіцяли опублікувати на сторінці в Фейсбуці.

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Ведмежий притулок "Домажир" – унікальний природний екоосвітній простір для порятунку бурих ведмедів, розташований за 15 км від Львова в селі Жорниська. Заснований за підтримки Міжнародного благодійного фонду "Чотири лапи" (Австрія). Притулок допомагає повноцінно жити клишоногим, яких врятували із притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів.

У притулку, в умовах максимально наближених до природніх, врятовані ведмеді проходять процес реабілітації та відновлення.

Фото: loda.gov.ua