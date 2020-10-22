Під Вінницею частуватимуть гарбузовими стравами з помпейської печі

У селі Стадниця поблизу Вінниці в суботу, 31 жовтня, влаштують сімейне свято "День гарбуза у Дунстані" з гастрономічно-розважальною програмою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Центру ремесел "Дунстан" у Фейсбуці.

"Мегазапальне сімейне свято "День гарбуза у Дунстані" відбудеться 31 жовтня з 12.00 до 16.00 у Центрі ремесел "Дунстан" під Вінницею. Це чудова нагода поласувати гарбузовими стравами із помпейської печі (мрія гурманів), випробувати себе у середньовічних іграх та командних змаганнях, помилуватися осінніми барвами та красою українського села, катаючись на возі, запряженому конем", – йдеться в повідомленні.

Як зауважили організатори, яскрава програма сімейного свята поєднає традиції середньовічної Британії з українським колоритом та гостинністю.

Серед частувань також буде гарячий вітамінний чай біля вогнища. Сімейні змагання й ігри передбачатимуть гарбузові перегони, середньовічну естафету, запуск повітряних зміїв, командні лижі, стрільбу з лука. Крім того, діятиме ремісничий ярмарок і проводитимуться майстер-класи. Всі охочі зможуть відвідати музей середньовічної Британії просто неба.

Участь у заході платна, для дітей до 6 років – безкоштовно.

Кількість учасників обмежена. Всі заходи проходитимуть просто неба. Організатори запевнили, що необхідні запобіжні правила безпеки в умовах карантину впродовж свята буде дотримано.