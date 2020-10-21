У Барі запрацювала королівська середньовічна "Кухня Бони"

На Вінниччині у місті Бар запрацював стартап-проєкт зі створення ресторану крафтових середньовічних страв "Кухня Бони", названий на честь засновниці міста – польської королеви Бони Сфорци.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила авторка проєкту – господиня зеленої садиби "Подільська родина" Оксана Бас.

"Наш проєкт став переможцем обласного конкурсу бізнес-планів підприємців-початківців. Свою ідею назвали "Кухня Бони" – на честь засновниці міста королеви Бони Сфорци, а спозиціонували як домашній крафтовий ресторанчик на свіжому повітрі... Для містян і туристів страви готуватимемо і презентуватимемо наближено до того, який це мало вигляд у часи середньовіччя", – повідомила Бас.

За її словами, на реалізацію стартапу "Кухня Бони" обласна влада надасть 49 тис. грн. Ці кошти використають на облаштування на горі Бони Сфорци у селі Чемериси- Барські, що поблизу міста Бар, ресторану, в якому на відкритому вогні готуватимуть прості сезонні страви з місцевих продуктів, але зі смачними особливостями. Це печені ребра, ковбаса, м'ясо, дичина, птиця, риба, овочі, також голубці часів Бони Сфорци, біґос по-барськи, квашенину, домашній хліб, паляниці, пироги, пампушки, пончики тощо.

"Це буде перший об’єкт атмосферного харчування на свіжому повітрі поблизу Бару, який стане осередком гастротурів, святкових родинних подій та місцем для проведення історичних, культурних, поетичних заходів у дусі Бони Сфорци. Зоною для пікніка стане трав’яний газон у лабіринті рослин та квітів. Кожна територія міститиме дерев’яну тацю на низеньких ніжках, плетені круглі килимки для сидіння. Люди приходитимуть на події або влаштовуватимуть пікніки з родинами і замовлятимуть у нас їжу. Її ми плануємо подавати у паперовому посуді чи упаковці з собою. Таких закладів харчування в нашій громаді немає", – зазначила підприємиця.

Вона уточнила, що наразі кошти на реалізацію стартапу ще не надійшли, тому "Кухня Бони" почала працювати на доставку і обслуговування. Перше замовлення у середньовічному стилі "на доставку" вже відпрацювали. Незабаром до замовників виїздитиме й "королева" Бона.

Фото: Оксана Бас, Фейсбук