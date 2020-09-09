На Вінниччині розробляють онлайн-гід для усипальниці Потоцьких

У селі Печера Тульчинського району Вінниччини місцеві активісти працюють над створенням тримовного віртуального гіда костелом-усипальницею Потоцьких.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vlasno.info.

Онлайн-гід для проведення екскурсій усипальницею Потоцьких планують розробити найближчим часом, щоб перетворити цей об'єкт на туристичний. Крім української, путівник міститиме переклад польською та англійською мовами.

Наразі місцеві активісти-ентузіасти проводять роботи з пошуку та документування історичних моментів, пов'язаних з костелом-усипальницею, а також деталями будівництва унікальної споруди. Усі відомості архівують та переводять в електронний варіант.

Зазначається, що костел-усипальниця Потоцьких – справжній архітектурний шедевр, який збудував відомий архітектор Владислав Городецький – автор Будинку з химерами, розташованого в Києві.

"Є така легенда, що це будівництво (в селі Печера на Вінниччині – ред.) було експериментальним перед Будинком з химерами. Городецький тут тренувався працювати за новітньою технікою в архітектурі з використанням нових матеріалів для того часу", – розповів місцевий активіст Ігор Марценюк.

Пам'ятка архітектури ХVIII століття збудована у формі латинського хреста в стилі романського модерну. Покрівля храму викладена з черепиці, яку спеціально привезли з Франції. На чавунних склепіннях досі можна роздивитися люксфери – світлові віконця з призмою, що переломлюють світло на 90 градусів й раніше освітлювали орган, який стояв у приміщення, проте зберегти його не вдалося. Однак, до нашого часу "дожили" старовинні вхідні двері.

Костел одночасно є мавзолеєм, де лежать тіла графів Потоцьких. Так, тут поховані Костянтин та Юзеф Потоцькі. Ще 30 років тому старовинний храм з унікальною архітектурою був сільським клубом. Станом на сьогодні тут поновили проведення богослужінь для двох десятків місцевих парафіян.

"Є у Франції Ейфелева вежа. Якщо ти був у Парижі, а її не бачив, то марно туди поїхав. Так само зі склепом Потоцьких у нашому селі. Бути на Вінниччині й не бачити цієї каплички, витратити даремно час", - переконаний Марценюк.

Ініціативна група з популяризації історичної пам'ятки складається з декількох місцевих ентузіастів. Всі роботи проводять власними силами, а тому запрошують усіх небайдужих підтримати й допомогти з відродженням і просуванням туристичного об'єкта.