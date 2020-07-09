На Вінниччині створять туристичні маршрути "Шляхами Леонтовича"
Про це повідомляє пресслужба Вінницької облдержадміністрації.
"За результатами засідання круглого столу "Щедрик" М. Леонтовича як бренд та складова маркетингової стратегії Вінницької області", ініційованого і проведеного у січні 2020 року управлінням культури і мистецтв, було вирішено здійснити робочі поїздки з метою дослідження, збору та фіксації інформації щодо культурної спадщини, пов’язаної з життям та творчістю Миколи Леонтовича, її подальшої популяризації, створення туристичних маршрутів "Шляхами Леонтовича", планування проведення мистецьких заходів, присвячених творчості композитора", – йдеться в повідомленні.
Так, представники робочої групи відвідали 9 районів області. В селі Чуків Немирівського району зустрілися з громадою та виконавцями творів Леонтовича. Записали спів фольклорного гурту "Калинове гроно" села Тиманівка Тульчинського району. Цінний матеріал про проживання родини Леонтовича отримали в селі Білоусівка цього ж району. Крім того, записали виступи вокалістів з села Нова Ободівка Тростянецького району, села П’ятківка Бершадського району, з сіл Каташин та Бондурівка Чечельницького районів. Багато інформації зафіксували у Томашполі та Крижополі. В Джурині Шаргородського району вдалося також отримати свідчення місцевих мешканців про життя Леонтовича.
Як зауважили в ОДА, на базі зібраних матеріалів вивчається історична та мистецька спадщина місць, пов’язаних з життям та творчістю Миколи Леонтовича. Також розробляються нові туристичні маршрути, готуються мистецькі заходи.
Фото: vin.gov.ua