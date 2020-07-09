На Вінниччині створять туристичні маршрути "Шляхами Леонтовича"

У районах Вінниччини в межах розвитку бренду "Щедрик" збирають матеріали, пов’язані з творчістю всесвітньо відомого земляка – композитора Миколи Леонтовича. На їхній основі розроблятимуть туристичні маршрути.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької облдержадміністрації.

"За результатами засідання круглого столу "Щедрик" М. Леонтовича як бренд та складова маркетингової стратегії Вінницької області", ініційованого і проведеного у січні 2020 року управлінням культури і мистецтв, було вирішено здійснити робочі поїздки з метою дослідження, збору та фіксації інформації щодо культурної спадщини, пов’язаної з життям та творчістю Миколи Леонтовича, її подальшої популяризації, створення туристичних маршрутів "Шляхами Леонтовича", планування проведення мистецьких заходів, присвячених творчості композитора", – йдеться в повідомленні.

Так, представники робочої групи відвідали 9 районів області. В селі Чуків Немирівського району зустрілися з громадою та виконавцями творів Леонтовича. Записали спів фольклорного гурту "Калинове гроно" села Тиманівка Тульчинського району. Цінний матеріал про проживання родини Леонтовича отримали в селі Білоусівка цього ж району. Крім того, записали виступи вокалістів з села Нова Ободівка Тростянецького району, села П’ятківка Бершадського району, з сіл Каташин та Бондурівка Чечельницького районів. Багато інформації зафіксували у Томашполі та Крижополі. В Джурині Шаргородського району вдалося також отримати свідчення місцевих мешканців про життя Леонтовича.

Як зауважили в ОДА, на базі зібраних матеріалів вивчається історична та мистецька спадщина місць, пов’язаних з життям та творчістю Миколи Леонтовича. Також розробляються нові туристичні маршрути, готуються мистецькі заходи.

Фото: vin.gov.ua