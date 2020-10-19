У Закарпатській області представили проєкт "Дорога вина та смаку", який наразі об’єднує 15 учасників. Згодом коло учасників планують розширити.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив голова ГС "Дорога вина та смаку Закарпаття" Анатолій Полосков.

"На Закарпатті презентували "Дорогу вина та смаку Закарпаття". Наразі проєкт включає 15 учасників, це винороби, виробники гастрономічної продукції, ресторатори та готельєри", – сказав Полосков.

За його словами, днями у тестовому турі закарпатську "Дорогу вина та смаку" перевірили блогери та туроператори щодо якості продукції, а також – як логістичний маршрут: порядок локацій, час і комфорт переїздів, ночівель тощо. Цього тижня також стартував промотур "Дорогою вина та смаку Закарпаття" за участю туроператорів, які працюють з іноземними туристами.

Як зазначила експертка проєкту "Географічні зазначення в Україні" Галина Щука, Дорога смаку на Закарпатті, як і в інших регіонах, будується в межах проєкту географічних зазначень в Україні. Вона призначена, насамперед, для просування туристичних продуктів, підтримки виробників крафтового продукту та збереження унікальної еногастрономії в регіоні. За словами експертки, за статистикою, гастрономічні тури продаються вп’ятеро дорожче за звичайні. Людина, яка платить гроші за якісне харчування, також хоче якісно їхати, спати та розважатися.

Під час відбору учасників проєкту на Закарпатті зважали на два головні чинники – легальність виробництва та якість.

"Незважаючи на велику кількість виноробів на Закарпатті, маємо лише одного представника галузі – це виноробня "Шато Чизай". На жаль, усі приватні винороби Берегівщини, Мукачівщини не мають ліцензії, а без ліцензії ми не можемо їх вивести на міжнародний рівень, хоча попит на приватні підвали дуже великий", – зазначила Галина Щука.

Також до гастрономічних точок Дороги увійшли відомі сироварні, дегустаційні зали леквару (сливового повидла), виробники м'ясних продуктів, буйволина та равликова ферми й Перша закарпатська палинчарня (палинка – фруктова горілка) зі своїми фруктовими дистилятами. Окремий акцент додає карпатський мед від Асоціації бджолярів "Срібний край" (нині вони брендують "Мед Закарпаття", він невдовзі також отримає статус продукту із географічним зазначенням).

"Те коло учасників, які зараз входять до "Дороги вина та смаку Закарпаття", – це Ужгород, Берегово, Мукачево, Виноградів та Хуст. Є ще охочі увійти до Дороги, тому вона буде розширюватися. Є виробники продукції та послуг із Перечина та Іршавщини, вони уже подали заявки, але наразі їх іще не затвердили як членів ГС "Дорога вина і смаку Закарпаття", – зауважила експертка проєкту "Географічні зазначення в Україні".

Зі свого боку Полосков зазначив, що завдання проєкту, насамперед, – залучити якнайбільше туристів на Закарпаття.

"Еногастрономічний туризм, тобто, туризм "про вино і кухню" – це світовий тренд. Міжнародний еногастрономічний турист, який здійснює мандрівки, щоб куштувати локальні вина і продукти, знайомитися з особливими виробництвами, є якісним і вдумливим гостем, витрачає під час мандрівки в середньому вчетверо більше, ніж так звані масові туристи", – сказав він.

Відтак, "Дорога вина та смаку Закарпаття" має дати поштовх до якісного розвитку локальних виробництв, з акцентом на унікальність виготовлених продуктів.