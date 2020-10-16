На Прикарпатті «Дорога смаку» об’єднала понад 30 виробників автентичної продукції

В Івано-Франківській області Громадська спілка «Дорога смаку Прикарпаття» об’єднала більш ніж 30 виробників автентичних сільгосппродуктів.

Про це під час презентації продукції в Івано-Франківську повідомила голова правління громадської спілки Ірина Фіщук, передає кореспондент Укрінформу.

«Наша область дуже насичена туристичними гравцями. Частина з них неймовірно згуртовані. Втім, є й ті, що живуть на сільських територіях, мають величезний туристичний потенціал, але у них відсутні навики, щоб влитися у цей туристичний потік... Нині у нас є понад 30 учасників з Прикарпаття. Втім, ми зростаємо. Наш пріоритет – виробники з сільських територій. Ще важливо, щоб вони дотримувалися певних критеріїв якості, стандартів обслуговування туристів. І тут ми їм допомагаємо. Ми надаємо такі рекомендації, щоб вони могли увійти до нашої «Дорогу смаку», – зазначила Фіщук.

Вона зауважила, що методологія роботи вже напрацьована, а на результат, яким має стати великий туристичний маршрут, варто очікувати вже за тиждень-два.

Обретинську дестинацію в Спілці представляє проєкт «Файні ябка». Сільський виробник спеціалізується на різноманітній сушениці та маринованих овочах, начинці для випічки.

«Але є проблема – ніде реалізувати свою продукцію. Відтак, ми маємо ідею створити кооператив, який би допоміг людям продати свою продукцію, а кошти скерувати на розвиток власної території, на соціальні проєкти», – наголосила Любов Станіславська з Обертина.

Коломийський напрямок у Спілці представляє бренд сім’ї Стовпюків із села Спас. Це підприємство виробляє понад 50 видів фіточаїв, унікальні медові драже та розливає воду. Своє виробництво Михайло Стовпюк створив на батьківському обійсті. Тепер тут працюють більш ніж 10 селян, а у сезон залучають до збору трав та грибів ще понад сотню працівників.

Оксана Лучків має на меті показати туристам «Бойківський колорит». Саме таку назву має місцевий кластер, до якої входить овеча ферма. Нині вона має близько трьох сотень овець, тут працюють четверо чабанів. Господарі приймають туристів і власноруч виготовляють молочну продукцію.

Верховинський напрямок представляє фермерське господарство «Згарда». На полонині працює перше літо, тому закупили поки шість корів, які випасають 900 м над рівнем моря, у лісі та в полі. У планах – розширити фермерське господарство для того, аби гостити туристів у власній садибі.

Івано-Франківськ у «Дорозі смаку» представлятиме «Ресторація Мулярових». Вона має стати базою для розвитку туристичного-гастрономічного маршруту.

«Нам найлегше розпочинати туристичний маршрут саме звідси, бо до нас приїжджає велика кількість людей. Втім, цінність маршруту «Дорога смаку» в тому, що ми можемо його розпочати в будь-якій точці. В межах нашого простору ми плануємо робити шоурум: обов’язково представляти всіх виробників як для ознайомлення, так і для продажу їхньої продукції. Тут буде інформаційно-гастрономічний центр», – сказав представник ресторації Віталій Качкан.

За словами Ірини Фіщук, у планах Спілки – створити каталог продукції «Дороги смаку» та встановити дорожні знаки, які б допомогли зорієнтуватися туристам, як знайти найсмачніші та автентичні страви на Прикарпатті.

Фото: Ірина Дружук/Укрінформ