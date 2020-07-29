“Гастрономічну мапу“ розроблять на Криворіжжі

На Дніпропетровщині розпочато проєкт допомоги розвитку малого й середнього бізнесу “Дорога смаку Криворіжжя/Kryvyi Rih Urban Taste Route”.

Про це повідомив Інститут розвитку міста Кривого Рогу в Facebook.

“У межах проєкту створять систему гастрономічних маршрутів згідно з європейськими стандартами, основними об'єктами яких виступають туристичні гастрономічні локації, що виробляють чи просувають локальну продукцію місцевих виробників”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 24 липня відбулася зустріч у форматі воркшопу з учасниками ініціативної лідер-групи для формування базових компетенцій й створення організаційної структури гастрономічного туристичного маршруту, формування персональних мотивацій учасників вищезазначеного проєкту.

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Мета “Дороги” об’єднати та допомогти розвитку малого й середнього бізнесу: виробникам локальної продукції та напоїв криворізької агломерації. Такі маршрути вже давно існують в Європі й користуються неабиякою популярністю серед туристів, наголосили в інституті.