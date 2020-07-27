На Хмельниччині туристам пропонують маршрут на бричці

У селі Лисогірка, що на Летичівщині Хмельницької області, з’явився новий туристичний маршрут «Від журавля до журавля». Долати його пропонують на бричці.

Про це повідомляє tv7plus.com.

«Село в обіймах лісів. Це про Лисогірку Меджибізької громади. Населений пункт з трьох сторін дійсно оточують ліси. Ще кілька десятків років тому вони були чи не єдиним джерелом заробітку місцевих. Гриби, суниці та інші ягоди люди возили на ринок. Ледь не у кожній господі була своя сушарня, де виготовляли сухофрукти та продавали на експорт. Зараз жвавої торговиці немає, втім у селі знайшли вихід і вирішили заробляти на туризмі. У населеному пункті є дві старовинні криниці з журавлями. Відстань між ними – і є туристичний маршрут «Від журавля до журавля», – йдеться в повідомленні.

Хоч маршрут і невеликий – 1 кілометр, – та відстань між криницями місцеві пропонують долати на бричці.

Ще одна з атракцій села – господа родини Єфіменків. Тут вони вирощують 200 сортів винограду. А з ранньої весни і до пізньої осені господарство потопає у квітах.

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«50 сортів тюльпанів та понад 30 тисяч самих квітів. Це було навесні. Зараз перехоплює дух від лілій. Їх тут не злічити – понад 50 сортів та 40 тисяч квіток», – йдеться в повідомленні.

Також у своїй господі Єфіменки облаштували справжню шиншилову ферму. За словами голови родини, тварин, яких тут зараз 250, продають сім’ями або як домашніх улюбленців, а також показують туристам.