Новий екомаршрут покаже туристам різноманіття Малополіського Погориння

У Хмельницькій області відбувся велопробіг експериментальним туристичним маршрутом.

Його започаткували в межах поданого на участь у громадському бюджеті-2021 проєкту «Екологічна стежина як форма здійснення лісового туризму», повідомляє пресслужба Славутського МВК.

Учасники проїхалися від м. Славута до с. Голики.

«Усі без винятку мали нагоду познайомитися ближче із природним багатством славутського краю та із ландшафтним різноманіттям Малополіського Погориння, яке славиться своїм цілющим сосновим повітрям, чистими озерами та неліченим за кількістю різнотрав’ям», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проєкт – форма реалізації лісового туризму, а також база для створення комплексного екотуристичного продукту.

«Це завчасно визначений туристичний маршрут, прив’язаний до певної місцевості, на якому будуть розташовані унікальні та типові об’єкти. Екостежка, на якій передбачено 5 зупинок, буде добре обладнана та інформаційно насичена», – написали в пресслужбі.

Наразі проєкт проходить експертну оцінку структурними підрозділами виконавчого комітету Славутської міської ради. А чи втілять його чи ні, залежатиме від голосування за громадські проєкти у вересні цього року.