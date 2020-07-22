«Мандруй Україною»: Львівщина презентує свої туристичні та курортні ресурси

На Львівщині організували чотириденний тур для представників засобів масової інформації. Мета – ознайомлення з курортними ресурсами та популяризація туризму в області.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

«Сьогодні як ніколи надзвичайно актуальним став розвиток внутрішнього туризму, а нам є що запропонувати навіть найвибагливішим мандрівникам. Львівщина – унікальний туристичний регіон. Поруч із культурним, релігійним, природним туризмом маємо усі ресурси для розвитку туризму медичного, екологічного, гастрономічного. Не можна залишити поза увагою реалізацію проєкту «Мале Карпатське коло», який має на меті створення унікального туристичного маршруту, що об'єднає в собі населені пункти на межі трьох карпатських областей: Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської. Він об’єднає найкоротшою дорогою Межигірський, Долинський та Сколівський райони, відомі своїми унікальними природними та культурними об'єктами, та, зокрема, карпатськими курортами Славське, Пилипець та Ізки. Це ще раз доводить, що мандрувати Львівщиною просто необхідно. Так само, як і нарощувати наш туристичний потенціал", – наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

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Зазначається, що в межах престуру делегація відвідає Львів, Трускавець, Урич, Волосянку, Плав`я, Климець і Дрогобич.

Журналісти розпочали свій маршрут з однієї з місцевих екоферм, на якій вирощують буйволів, корів і кіз. Є тут молокозавод, де обробляють 1200 л молока на день. З нього виготовляють сири – до 5 тонн на місяць.

Престур Львівською областю відбувається за ініціативи Офісу Президента України та Державного агентства розвитку туризму України в період з 20 до 24 липня 2020 року. Організатори – управління туризму та курортів Львівської ОДА.

У пресслужбі також зазначили, що Львівська обласна державна адміністрація активно співпрацює з суб’єктами туристичної діяльності регіону в напрямку представлення туристичних та курортних можливостей Львівщини як в Україні, так і за кордоном. З цією метою в співпраці з представниками приватного сектору облдержадміністрацією за 2019 рік Львівщину було представлено на 16 виставкових заходах та організовано 12 промоційних турів для українських та закордонних представників ЗМІ та туроператорів.

Фото: ЛОДА