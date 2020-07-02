Гастрономічні туристи зможуть відправитися на "Дорогу смаку Прикарпаття"

На Івано-Франківщині в межах створення "Карпатської дороги смаку" буде розроблено окремий еногастрономічний маршрут – "Дорога смаку Прикарпаття".

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської облдержадмінісстрації.

"На території Івано-Франківської області триває робота над формуванням мережі гастрономічних маршрутів під спільною назвою "Дорога смаку Прикарпаття". Власне, нещодавно з огляду на клопотання Івано-Франківської облдержадміністрації було ухвалено рішення про створення окремого гастрономічного маршруту у мережі Карпатської дороги смаку", – йдеться в повідомленні.

Створення "Дороги смаку Прикарпаття" – один із елементів ініціативи Проєкту ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні" з розвитку загальнонаціональної мережі еногастрономічних маршрутів. Аналогічні проєкти уже реалізовуються на території Одеської, Закарпатської, Херсонської, Миколаївської та Чернівецької областей.

Як зазначили в ОДА, основне завдання Дороги – інтегрувати пропозицію виробників локальних продуктів, зокрема продуктів харчування, із зареєстрованим зазначенням походження (географічними зазначеннями) у систему туристичного ринку через формування нової гастрономічної пропозиції.

Наразі сформовано ініціативну групу та визначено перелік гастротуристичних локацій у м. Івано-Франківську, на території Долинського, Коломийського, Косівського, Верховинського районів та Яремчанської міської ради, які з’єднає майбутня Дорога. До роботи над проєктом залучені експертна група, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації, профільні підрозділи місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, виробники локальних продуктів, ресторатори та інші оператори туристичного ринку.

Уже розпочалася реєстрація учасників маршруту, найближчим часом буде анонсовано проведення установчих зборів управителя Дороги – Громадської спілки "Дорога смаку Прикарпаття", яка об’єднає всіх зацікавлених суб'єктів.

Як повідомляв Укрінформ, гастрономічний маршрут "Карпатська дорога смаку" почали розробляти наприкінці 2019 року. Головне завдання проєкту – допомогти виробникам локальної продукції просувати її на ринку.