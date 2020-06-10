Івано-Франківщина запустила проєкт про 52 вікенди для туристів

На Прикарпатті презентували проєкт «52 вікенди на Івано-Франківщині». Він став спільним надбанням представників обласної влади й туристичного бізнесу.

Про це під час презентації проєкту розповів начальник відділу туризму Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко, передає кореспондент Укрінформу.

«52 вікенди на Івано-Франківщині» – це 52 варіанти відпочинку на вихідних, які ми можемо запропонувати туристам в нашій області. Це й етнотури, й гастромандри, й екстремальні тури – від рафтингу на Черемоші до польотів на параплані в Тлумацькому районі. Ми намагалися об’єднати усі локальні дестинації області: від Галича до Верховини, від Долинщини і до Городенківщини. Цій ініціативі практично немає аналогів в Україні. Ми об’єдналися з бізнесом заради того, аби розробити й популяризувати спільні тури», – зазначив Передерко.

За його словами, до розроблення проєкту долучилися 14 представників туристичного бізнесу Прикарпаття. Стратегічна мета усіх – розвивати внутрішній туризм. Нині для цього, переконаний Передерко, потрібна фахова логістика, якісний продукт і промоція. Тому бізнес запропонував авторські тури, а управління туризму ОДА взяло на себе зобов’язання просувати 52 найкращі турпродукти. Запропоновані мандрівки передбачають відпочинок впродовж року – усі 52 календарні вихідні.

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«52 вікенди на Івано-Франківщині» – це, по суті, наш маленький внесок у нову філософію та культуру подорожей в Україні. Наш проєкт – це подолання стереотипів і міфів про дороги, ціни і про «нецікаво». Насправді, за останні 10 років в українців склалось враження, що всюди погані дороги, високі ціни, які не відповідають якості, і в нас, взагалі, нецікаво… Насправді це не так, бо українці не знають Україну. В Карпатах є гідні заклади розміщення, які відповідають співвідношенню «ціна-якість», цікаві інтерактивні атракції, і все це ми хочемо показати в нашому проєкті», – наголосив Передерко.

Він зауважив, що презентацію проєкту планували ще в березні. Втім, на заваді став карантин, який запровадили через пандемію коронавірусу. Нині Україна переживає черговий етап пом’якшення карантинних обмежень, коли запрацювали готелі, ресторани та пасажирські перевезення – як автобусні, так і залізничні. Тому, каже Передерко, проєкт на старті й відкритий. А це означає, що його автори готові до ротації мандрівок і до нових турів, які можуть замінити менш популярні. Все це відбуватиметься з однією метою – разом вчитися відкривати для себе Україну.