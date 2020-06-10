Вінницькі підземелля тимчасово відкрилися для відвідувачів

У Вінниці після майже річної перерви тимчасово відновили екскурсії до місцевих підземель. Вони триватимуть до початку нового етапу масштабної реконструкції.

Про це повідомляється на сторінці благодійної екскурсійної ініціативи "Вінницькі катакомби" у Facebook.

"Тимчасово стає доступною вся площа підземель, яка була закритою на "ремонтні роботи" з вересня 2019-го до травня 2020 року, тому не прогавте можливість потрапити до нас вже зараз. Екскурсії вінницькими підземеллями є благодійною ініціативою храму Діви Марії Ангельської та покликані допомогти монахам у відновленні та підтримці життєдіяльності пам’ятки", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз підземеллями проводяться як класична, так і тематичні екскурсії: "Оборона і віра", "Свічки з підземель", "Із янголом за плечима". А незабаром обіцяють новинки. "Вінницькі катакомби" пропонують як індивідуальні, так і групові екскурсії щодня з 9:00 до 19:00.

За словами організаторів екскурсій, в храмі Діви Марії Ангельської, розташованому над підземними маршрутами, а також в самих підземеллях проходять служби, тому час екскурсій необхідно погоджувати заздалегідь.

"Із замовником ми регулюємо час, щоб "розминатися" зі службами в храмі і підземеллях (такі теж є). Найкращий час для відвідування – це перша половина дня в будні дні, бо тоді нічого не відбувається і є шанс потрапити всюди без перешкод", – рекомендують організатори.

В умовах адаптивного карантину екскурсанти зобов’язані мати засоби індивідуального захисту (маску і, якщо є змога, рукавички). Кількість людей у групі не може перевищувати восьми відвідувачів, а також екскурсовод і супроводжувач. Екскурсоводи працюють лише в масках та мають санітайзери.

Крім того, учасникам екскурсії рекомендують взяти з собою легкі куртки чи кофтини, бо під землею досить прохолодно, ліхтарики, а також надівати зручне взуття.

"Вінницькі катакомби гарантують безпечну подорож віками історії, познайомлять з історією релігійної пам’ятки, хитрощами та значеннями символів, які вас оточуватимуть, а ще розкажуть, чим відрізняються підземелля та катакомби", – запевнили організатори мандрівок.

Замовити екскурсії можна за телефоном, на офіційній Facebook-сторінці ініціативи або ж долучитися до вже зібраної групи за умови, що в ній будуть вільні місця.