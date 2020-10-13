Перу пустила до Мачу-Пікчу єдиного туриста після 7-місячного очікування

Влада Перу відкрила знамениті руїни інкського високогірного міста Мачу-Пікчу для єдиного японського туриста, який був змушений чекати на це майже 7 місяців через коронавірусні обмеження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що Джессі Катаяма мав відвідати Мачу-Пікчу ще в березні цього року (квиток уже був придбаний), проте пам’ятку тоді закрили через пандемію й карантин. Японець відтоді жив у Перу, очікуючи на можливість потрапити до цієї древньої цитаделі інків, хоча планував провести в країні лише кілька днів як турист.

Перуанський міністр культури Алехандро Нейра наголосив, що 26-річний Катаяма отримав дозвіл на вхід до Мачу-Пікчу після подання спеціального прохання. Японець увійшов на територію пам’ятки в супроводі керівника цього заповідника.

У міністерстві культури Перу зазначили, що вже з листопада руїни Мачу-Пікчу знову відкриють для місцевих та іноземних туристів, однак в обмеженому режимі.

#ReactivaciónTurística El primer turista en entrar a #MachuPicchu es un japonés, Jesse Katayama esperó 7 meses para ingresar, quedo varado desde el 14 de marzo. Pasó todos los protocolos de seguridad. La apertura a todos será en noviembre#CuartoPoder #PuntoFinal #Panorama pic.twitter.com/TNYu4oFMqu — Machu Picchu Travel Tours (@machupicchusa) October 12, 2020

Мачу-Пікчу – це місто цивілізації інків, розташоване високо в Андах на території Перу над долиною річки Урубамба. Це місто було засноване в XV столітті, а потім закинуте. Характерна особливість цієї історичної пам’ятки – всі кам’яні стіни там збудовані без використання жодних склеювальних матеріалів. Також на території Мачу-Пікчу є незвичні астрономічні споруди.

Фото: Jesse Katayama