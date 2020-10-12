Одеса та Стамбул активізують співпрацю у бізнесі й туризмі

Міста-побратими Одеса та Стамбул в умовах пандемії активніше співпрацюватимуть, зосереджуючись на проєктах у сферах бізнесу, культури, туризму, освіти та науки.

Про це йшлося сьогодні на зустрічі Генерального консула України в Стамбулі Олександра Гамана з мером Стамбула Екремом Імамоглу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Говорили про більш широку співпрацю в освіті, культурі, науці, бізнесі, туризмі, акцентували на продовженні співпраці між Одесою та Стамбулом, оскільки це міста-побратими. Стамбул фактично подарував Одесі Стамбульський парк, відкритий у 2017 році, який люблять відвідувати містяни й туристи. Нині Одеса хоче подарувати Стамбулу якір, один із п’яти, які виготовлені спеціально для міст-побратимів", – розповів Гаман.

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За його словами, на зустрічі йшлося про можливість для влади Одеси відвідати Стамбул для деталізації співпраці.

"Абсолютно на всіх напрямках віримо в активізацію співпраці. Одеська мерія декларує свої бажання, ми бачимо підтримку та бажання розвивати цю співпрацю з боку мерії Стамбула також. Єдине, що в умовах пандемії конкретно дати визначати непросто", – розповів дипломат.

Одеса і Стамбул стали містами-побратимами 2 листопада 1997 року. Договір про побратимство укладено в Стамбулі, з боку Одеси його підписав тодішній міський голова Едуард Гурвіц, з боку Стамбула – тодішній мер міста, а нині Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.