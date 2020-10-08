Допуск до зони відчуження дітей порушить низку нормативно-правових актів – ДАЗВ

Допуск до зони відчуження дітей порушить низку нормативно-правових актів – ДАЗВ

Укрінформ
Відповідно до чинного порядку відвідування, візити до зони відчуження можливі тільки для громадян, які досягли 18-річного віку.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі Державного агентства з управління зоною відчуження, коментуючи питання можливості дозволити відвідувати територію зони дітям з 12 років.

"Ця вимога (чинна заборона відвідувати зону відчуження громадянам, які не досягли 18-річного віку – ред.) обґрунтована положеннями Цивільного кодексу України, оскільки перебування в зоні відчуження обумовлює виникнення обов’язків, пов’язаних з правилами радіаційної безпеки і відповідальності за їхнє виконання. Щодо публічних заяв відносно пониження вікового цензу відвідування зони відчуження ДАЗВ інформує, що на поточний момент ця тема регулюється низкою законів та нормативно-правових актів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правове поле, яке регламентує відвідування, базується на українському та міжнародному законодавствах, що спрямовані на забезпечення захисту життя та здоров'я людини від негативного впливу іонізуючого випромінювання.

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Як повідомляв Укрінформ, днями голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що Міністерство культури та Державне агентство з управління зоною відчуження опрацьовують зниження планки вікового цензу для відвідування Чорнобильської зони з 18 до 12 років.

Він наголосив, що технічна можливість організувати відвідування Чорнобильської зони без отримання підвищеної дози опромінення стала можливою, оскільки "радіаційна обстановка кардинально змінилася – рівні впали в десятки тисяч разів".

Зазначимо, що Укрінформ неодноразово із зазначеного питання надсилав запити до Міністерства культури – однак відповіді на жоден отримано не було.

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