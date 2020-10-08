Допуск до зони відчуження дітей порушить низку нормативно-правових актів – ДАЗВ

Відповідно до чинного порядку відвідування, візити до зони відчуження можливі тільки для громадян, які досягли 18-річного віку.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі Державного агентства з управління зоною відчуження, коментуючи питання можливості дозволити відвідувати територію зони дітям з 12 років.

"Ця вимога (чинна заборона відвідувати зону відчуження громадянам, які не досягли 18-річного віку – ред.) обґрунтована положеннями Цивільного кодексу України, оскільки перебування в зоні відчуження обумовлює виникнення обов’язків, пов’язаних з правилами радіаційної безпеки і відповідальності за їхнє виконання. Щодо публічних заяв відносно пониження вікового цензу відвідування зони відчуження ДАЗВ інформує, що на поточний момент ця тема регулюється низкою законів та нормативно-правових актів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правове поле, яке регламентує відвідування, базується на українському та міжнародному законодавствах, що спрямовані на забезпечення захисту життя та здоров'я людини від негативного впливу іонізуючого випромінювання.

Як повідомляв Укрінформ, днями голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що Міністерство культури та Державне агентство з управління зоною відчуження опрацьовують зниження планки вікового цензу для відвідування Чорнобильської зони з 18 до 12 років.

Він наголосив, що технічна можливість організувати відвідування Чорнобильської зони без отримання підвищеної дози опромінення стала можливою, оскільки "радіаційна обстановка кардинально змінилася – рівні впали в десятки тисяч разів".

Зазначимо, що Укрінформ неодноразово із зазначеного питання надсилав запити до Міністерства культури – однак відповіді на жоден отримано не було.