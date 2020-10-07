До Чорнобиля на екскурсії хочуть пускати дітей з 12 років

Міністерство культури та Державне агентство з управління зоною відчуження опрацьовують зниження планки вікового цензу для відвідування Чорнобильської зони з 18 до 12 років.

Як повідомляє Укрінформ, про це написав голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко в Фейсбуці.

"Чорнобиль стане доступним для неповнолітніх! Майже 35 років з моменту аварії ЧЗ була доступна тільки для повнолітніх людей... Під час зустрічі з міністром культури Олександром Ткаченком, заступницею міністра Світланою Фоменко та заступником голови Державного агентства з управління зоною відчуження Максимом Шевчуком був проговорений механізм та необхідність зниження планки вікового цензу з 18 до 12 років. Бюрократично це є можливим, і процес вже запущений. Тепер громадяни України вже з 12 років будуть освічені щодо дії радіації, звільняться від немотивованих страхів щодо Чорнобиля, будуть вміти користуватися дозиметром, знатимуть реальну історію України та зрозуміють величезний подвиг ліквідаторів", – написав Ємельяненко.

Він наголосив, що технічна можливість організувати відвідування Чорнобильської зони без отримання підвищеної дози опромінення стала можливою, оскільки "радіаційна обстановка кардинально змінилася – рівні впали в десятки тисяч разів".

"Задля цього Асоціація чорнобильських туроператорів розробила спеціальний автобусний маршрут, який оминає такі місця, як Рудий ліс, та не передбачає виходу з автобуса в місті Прип’ять та інших місцях, де хоча б теоретично молоді екскурсанти зможуть завдати собі шкоди. Вихід з автобуса буде дозволено тільки в санітарних зонах (туалеті, їдальні тощо). Доза опромінення не буде перевищувати дозу, отриману під час звичайної автобусної екскурсії містом Київ", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Укрінформ неодноразово із зазначеного питання надсилав запити до Міністерства культури – однак відповіді на жоден отримано не було.

Наразі відвідування зони відчуження дозволено після 18 років та якщо немає відповідних медичних протипоказань.