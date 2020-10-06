Румунія запровадила 14-денний карантин для мандрівників з України

Мандрівники, які приїжджатимуть до Румунії з країн з високим рівнем зараження COVID-19, зокрема України, матимуть піти на обов’язковий 14-денний карантин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania Insider.

Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії (CNSU) затвердив нові обмеження у понеділок, 5 жовтня. Нові правила набудуть чинності з середи, 7 жовтня.

Повний перелік країн, щодо яких запроваджено обмеження, доступний за посиланням.

"Нові правила, прийняті CNSU, передбачають, що кожен, хто приїздить до Румунії з таких країн, має піти на карантин тривалістю 14 днів. Однак люди, які потрапляють на карантин, матимуть можливість вийти з ізоляції раніше 14 днів, якщо вони отримають негативний тест на COVID-19 на восьмий день карантину та не виявлятимуть симптомів хвороби", - йдеться у повідомленні.

Водночас тим, хто планує залишатися в Румунії менше трьох днів та має негативний тест на COVID-19, зроблений упродовж 48 годин до в’їзду в країну, не потрібно буде йти на карантин.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 жовтня у світі зафіксовано 35 701 674 випадки коронавірусу, зокрема 1 045 953 летальні випадки та 26 870 533 випадки одужання.

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos