У музеї Острозького замку з’явилася тактильна новинка

У межах проєкту «Інклюзивний музей в Острозькому замку» колекція закладу поповнилася тактильною моделлю копії міської печатки XVIII ст.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал «Район. Острог».

«В Острозькому замку, який є частиною Державного історико-культурного заповідника Острога продовжують утілювати проєкт «Інклюзивний музей в Острозькому замку» за підтримки Українського культурного фонду. Цього тижня колекція музею поповнилася тактильною моделлю копії міської печатки 1700 р., оригінал якої також зберігається у заповіднику. Печатка – символ міського самоврядування, адже місто користувалося Магдебурзьким правом з 1585 р. На печатці зображений герб міста – п'ятибаневий Богоявленський собор», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тактильна копія експонату дасть змогу незрячим та людям із порушеннями зору відчути історію на дотик та зробить доступнішою для людей з інвалідністю багату історико-культурну та мистецьку колекцію Острозького заповідника.

Як відомо, раніше в музеї створили тривимірну копію скульптури Томаша-Оскара Сосновського «Мадонна з немовлям».

Фото: ostrog.rayon.in.ua