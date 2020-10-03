У Львові вирішили створити нову туристичну локацію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
Наразі в мерії готують концепцію Львівського музею фотографії та підшуковують приміщення, де його можна буде розмістити.
"Ми впродовж кількох тижнів спілкувалися з фотографом Романом Метельським. Попередньо визначили наступні кроки, для яких потрібне відповідне рішення виконкому", — зазначив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.
Раніше Роман Метельський з командою сайту "Фотографії старого Львова" анонсував початок роботи над проєктом "Фотомузей". Новий музей має зібрати в одному місці та зберегти фотоісторію Львова та зразки старих фотоапаратів, аксесуарів до них, фотоальбомів, негативів, журналів й іншої атрибутики.
Активіст часто влаштовує кураторські тематичні екскурсії. Наприклад, така відбулася наприкінці вересня у Львівському історичному музеї, де розповідали про зародження та становлення фотосправи.
Де саме у Львові відкриють нову туристичну локацію, поки невідомо. Зважаючи на доручення міського голови Андрія Садового, це буде в одному з трьох районів: Галицькому, Франківському або Личаківському.