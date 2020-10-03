У Львові вирішили створити нову туристичну локацію

У Львові вирішили створити нову туристичну локацію

Укрінформ
Перелік туристичних атракцій Львова поповнить музей фотографії. Рішення про його створення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради

Наразі в мерії готують концепцію Львівського музею фотографії та підшуковують приміщення, де його можна буде розмістити.

"Ми впродовж кількох тижнів спілкувалися з фотографом Романом Метельським. Попередньо визначили наступні кроки, для яких потрібне відповідне рішення виконкому", — зазначив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Раніше Роман Метельський з командою сайту "Фотографії старого Львова" анонсував початок роботи над проєктом "Фотомузей". Новий музей має зібрати в одному місці та зберегти фотоісторію Львова та зразки старих фотоапаратів, аксесуарів до них, фотоальбомів, негативів, журналів й іншої атрибутики.

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Активіст часто влаштовує кураторські тематичні екскурсії. Наприклад, така відбулася наприкінці вересня у Львівському історичному музеї, де розповідали про зародження та становлення фотосправи.

Де саме у Львові відкриють нову туристичну локацію, поки невідомо. Зважаючи на доручення міського голови Андрія Садового, це буде в одному з трьох районів: Галицькому, Франківському або Личаківському.

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