На Черкащині з’явиться віртуальний музей старожитностей

У селі Легедзине, що на Черкащині, 10 жовтня відбудеться презентація віртуального музею «Відкрита скриня».

Як передає Укрінформ, про це повідомляють організатори на сторінці заходу в Фейсбуці.

«Напередодні Дня захисників України запрошуємо завітати на гостину до села Легедзине. Тут в межах мистецького проєкту «Під Покровою» відбудеться презентація віртуального музею «Відкрита скриня», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сайт покаже широкому загалу приватну збірку українських старожитностей ХІХ-ХХ століть.

«Наш ресурс – це тисячі якісних світлин, що презентують витвори традиційної матеріальної культури України, легка система пошуку потрібного матеріалу та можливість систематизувати його за певними параметрами. На кожен експонат розроблено паспорт, що дає змогу отримати додаткову корисну інформацію для науковців та дослідників», – зазначили організатори.

Крім того, на відвідувачів презентація віртуального музею чекатиме виставка давніх мальованих скринь та різнобарвних традиційних строїв та виставка творчих робіт Юрка Рафалюка «СелОпис».

Фото: «Відкрита скриня»