У Кам’янці-Подільському в останній момент скасували історичний фестиваль
Як передає Укрінформ, про це повідомив директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба у Фейсбуці.
"Погані новини. Попри те, що ми доклали всіх зусиль, щоб хоча б у мініформаті провести наш захід по ХVII ст. – "Schola militaria" – на превеликий жаль, вимушені в останній момент усе скасувати", – написав Зеремба.
У коментарях до допису він додав, що серед потенційних учасників фестивалю підтверджено випадок інфікування COVID-19, до того ж є велике коло контактних осіб.
Як повідомляв Укрінформ, у Кам’янці-Подільському впродовж 2-4 жовтня мав тривати військово-історичний фестиваль "Schola militaria" з лучними турнірами, майстер-класами й відтворенням першого в Україні запуску повітряної кулі.