У Кам’янці-Подільському в останній момент скасували історичний фестиваль

У Кам'янці-Подільському через зараження одного з учасників коронавірусом скасували військово-історичний фестиваль "Schola militaria", що мав відбутися 2-4 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба у Фейсбуці.

"Погані новини. Попри те, що ми доклали всіх зусиль, щоб хоча б у мініформаті провести наш захід по ХVII ст. – "Schola militaria" – на превеликий жаль, вимушені в останній момент усе скасувати", – написав Зеремба.

У коментарях до допису він додав, що серед потенційних учасників фестивалю підтверджено випадок інфікування COVID-19, до того ж є велике коло контактних осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, у Кам’янці-Подільському впродовж 2-4 жовтня мав тривати військово-історичний фестиваль "Schola militaria" з лучними турнірами, майстер-класами й відтворенням першого в Україні запуску повітряної кулі.