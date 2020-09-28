Реконструктори повернуть Кам’янець у XVII століття

У Кам’янці-Подільському впродовж 2-4 жовтня триватиме військово-історичний фестиваль "Schola militaria" з лучними турнірами, майстер-класами й відтворенням першого В Україні запуску повітряної кулі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.

"У жовтні члени військово-історичних товариств з України на фестивалі "Schola militaria" перетворять Старий замок на прикордонну твердиню середини XVII ст. Глядачі матимуть змогу побачити лучні турніри та муштру піших підрозділів", – йдеться в повідомленні.

"Родзинкою" заходу має стане відтворення першого польоту монгольф'єра на теренах України, адже одночасно з "Schola militaria" у місті проходитиме Фестиваль повітряних куль. Перший запуск повітряної кулі в Кам’янці відбувся 1784 року.

Натомість муштра пішої роти замкової залоги, що пройде 3 жовтня, передбачатиме тренування реконструкторів згідно зі статутами І половини XVII ст., стройові вправи, стрільбу з мушкетів.

Крім того, програмою фестивалю "Schola militaria" передбачено проведення лекції "Жіночий стрій Речі Посполитої в І пол. XVII ст." від дослідниці старовинного кравецтва Наталі Скорнякової.

У неділю, 4 жовтня, на відвідувачів чекатиме майстер-клас зі змагань в ігри XVII ст. "Гилка" та "Ковінька".

За інформацією організаторів, захід проводитиметься з дотримання карантинних обмежень.