Палац Потоцьких у Франківську прийме фестиваль культурного розмаїття

В Івано-Франківську на території комплексу Палацу Потоцьких упродовж трьох днів – з 8 до 10 жовтня – триватиме фестиваль культурного різноманіття.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської міської ради.

"Запрошуємо на "Фестиваль культурного різноманіття" в межах реалізації проєкту "Назад до наших спільних коренів" EMS ENI 2SOFT/2.1/133 ROOTS Спільної операційної програми Румунія – Україна 2014-2020, який проходитиме на території колишнього комплексу Палацу Потоцьких", – йдеться в повідомленні.

У межах заходу заплановано показ національного одягу, майстер-класи для дітей та дорослих, виставки, food performance, а також виступи музичних гуртів та колективів, під час яких лунатиме національна українська й румунська музика. Крім того, у програмі – нічні кування.

Проєкт реалізує муніципалітет міста Ботошані у партнерстві з Управлінням економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради, Управлінням культури округу Ботошані, ГО "Центр муніципального та регіонального розвитку – ресурсний центр" за підтримки ЄС.

Палац Потоцьких – пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення в Івано-Франківську. Комплекс палацу був збудований у 1672-1682 рр. і добудовувався у 1980-х. Його звів польський коронний гетьман Андрій Потоцький для себе та родини. Споруда використовувалася спершу як місце проживання власників Станиславова (колишня назва Івано-Франківська), а згодом упродовж десятиліть – як військовий шпиталь.