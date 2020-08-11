Історію електрифікації Франківська покажуть у 3D-турі

В Івано-Франківську розробили віртуальний тур пам’ятками історії електрифікації міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Прикарпаттяобленерго.

«16 серпня 2020 року АТ «Прикарпаттяобленерго» святкує своє 90-річчя. З нагоди дня народження компанії розроблено онлайн-3D-екскурсію на 10 об’єктів, пов’язаних із процесом електрифікації Івано-Франківська», – йдеться в повідомленні.

Прикарпатські енергетики переконані, що віртуальна екскурсія такими об’єктами допоможе мешканцям та гостям розкрити Івано-Франківськ з нового, незвичного боку, подивитися на звичні споруди з нового ракурсу. Зокрема, тур допоможе дізнатися, де в Івано-Франківську засяяли перші електричні ліхтарі, якою була ціна на електроенергію десятки років тому і коли вперше франківчани побачили кіно зі звуком. На кожній із «зупинок» цієї екскурсії можна прочитати невелику історію чи цікаві факти про їхнє історичне значення для міста.

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«Здається неймовірним, що ще 125 років тому франківчани знали, що таке електроенергія, лише на словах. Зараз це настільки звична для нас річ, що мало хто замислюється про те, скільки часу, натхнення та зусиль довелось докласти, щоб блага електроенергії були у кожному будинку, освітлювали усі вулиці», – зазначили в обленерго.

Прогулятися маршрутом віртуальної екскурсії можна на профілі компанії в інтернет-сервісі Google Maps в межах програми Street View Trusted (геолокація обленерго). Для цього потрібно ввести в пошуку стартової сторінки Google текст «Прикарпаттяобленерго», а після виведення на екран результатів пошуку перейти у розділ «Карти», у лівому меню натиснути на назву компанії й обрати інтегровані фото. Або ж скористатися посиланням. Cпеціалісти радять використовувати додаток Google Street View для перегляду екскурсії зі смартфона, а от перегляд з персонального комп’ютера не потребує жодних спеціальних доповнень чи налаштувань