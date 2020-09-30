На станції столичного метро встановили бронзових танцівників

У Києві відкрили нову, 27-му мініскульптурку туристичного проєкту "Шукай!", яка отримала назву "Танцівники на Театральній".

Як передає Укрінформ, про це повідомила ініціаторка проєкту Юлія Бевзенко на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Ця скульптура ("Танцівники на Театральній" – ред.) присвячена людям, які стирають межі у понятті "вік". Вони наважились ігнорувати правила, за якими "так не прийнято", "не для вашого віку" і "що ви собі дозволяєте". І дозволили собі – танцювати. Так, як хочеться. Посеред великого міста, на очах у раптових перехожих і постійних глядачів", – написала Бевзенко.

Вона зауважила, що на імпровізованому "танцполі" в переході на станції метро "Театральна" охочі до танцю люди літнього віку збираються вже понад 30 років. За одними даними, танцювати тут почали 1983 року: спочатку у "трубі" під Майданом, а потім уже – в Гідропарку і підземному переході станції метро. За іншою версією, все почалося з одного самодіяльного танцювального колективу, якому відмовили в приміщенні.

Прикмета скульптурки – "Потреш мене і завжди у парі будеш". Як зауважила Юлія Бевзенко, терти треба руки, якими тримається пара.

Створив нову атракцію скульптор Юрій Білявский. Адреса скульптурки: перехід на станції метро "Театральна", вхід з вулиці Богдана Хмельницького, 5.

Як повідомляв Укрінформ, у межах проєкту "Шукай!" у 2018 році столиця отримала 12 мініпам'яток, пов'язаних з історією міста: "Котлета по-київськи", "Київський каштан", "Київський торт", "Київське сухе варення", "Київський екіпаж", "Київський трамвай", "Київська плінфа", "Київський фонтан", "Київський слон", "Київський грамофон", "Київська пектораль" та "Київський Самсон".

В 2019-му з'явилися "Київський комп'ютер", "Золоті ворота", "Київський богатир Микита Кожум'яка", "Золота туфелька Сержа Лифаря", "Київська кава", "Київські шахи", "Гелікоптер Сікорського", "Київський велотрек", "Київський балкон", "Ланцюговий міст", "Київський лист" і "Годинник П’єра Брульона".

У 2020 році у зв’язку з карантином презентація 25-ї мініскульптурки – "Швидка допомога" – відбулася онлайн. А 26-ту фігурку відкрили без глядачів – присвятили її письменнику Михайлу Булгакову.

Фото: Andrii Prots