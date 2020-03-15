Прогулянка Києвом із мініатюрними бронзовими гідами

Поки у столиці обмежено проведення масових заходів через загальнонаціональний карантин, пропонуємо відеопрогулянку вулицями міста.

Гідами в цій подорожі стали 24 мініатюрні скульптури, встановлені переважно в центрі Києва в межах проєкту "Шукай!". Вони присвячені різним символам міста, дізнатися про які допомагають QR-коди, встановлені на табличках поруч. Крім того, кожна має власну прикмету-легенду.

Нові фігурки встановлюються впродовж двох останніх років. Цьогоріч, за словами автора проєкту Юлії Бевзенко, має з'явитися ще щонайменше 5 нових скульптур.

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"Завдяки цим бронзовим мініскульптуркам кияни отримують новий сенс для прогулянок Києвом – без екскурсоводів, просто на самоті", – каже Бевзенко.

Укрінформ вирішив перевірити, чи легко знайти всі фігурки-артефакти, й вирушив у мандрівку вулицями Києва.