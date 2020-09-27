Вінниця визначилася із туристичною стратегією на найближчі 10 років

У Вінниці затвердили Стратегію розвитку туризму до 2030 року, що має перетворити місто на берегах Південного Бугу на центр відпочинкового та ділового туризму.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Вінницької міської ради, відповідне рішення ухвалили депутати на сесії міськради.

"Стратегія розвитку туризму – це великий комплекс цілей та заходів. До її розроблення було залучено багато експертів і фахівців. В результаті створено якісний і збалансований документ, який буде дороговказом на наступні 10 років. Стратегія має бути гнучкою, щоб ми могли йти в ногу з часом", – сказав міський голова Сергій Моргунов.

Згідно з візією, визначеною у стратегії, через 10 років Вінниця має стати центром відпочинкового та ділового туризму на берегах Південного Бугу зі збереженою історичною автентикою, розвиненою мережею наземного й авіасполучення, зручною та безпечною туристичною інфраструктурою, цілорічною та різноманітною програмою перебування, що поєднує сучасність з інтеркультурним минулим та дає змогу насолоджуватися містом і його околицями відвідувачам з різними фінансовими можливостями.

Реалізувати цю стратегію мають допомогти низка проєктів, втілення яких здійснюється вже зараз або відбудеться найближчими роками: відкриття туристичного хабу Вінниці, запровадження картки туриста, проведення сертифікованої школи гідів, розвиток вінницького стандарту гостинності, проєкт ревіталізації Території SUN, започаткування нових вінницьких гастрофестивалів, створення кластеру медичного туризму, відкриття Музею Вінниці, оновлення музею та саду Коцюбинського, входження Вінниці до культурних маршрутів Ради Європи, створення міського конференцбюро та проведення фестивалю коміксів і популярної культури.

Зазначається, що Стратегія розвитку туризму Вінниці скерована на покращення умов життя як місцевих, так і гостей (туристів та інвесторів) через поліпшення бізнес-клімату, культурної привабливості міста, якості міського середовища та системи надання ринкових і неринкових послуг. Це перша міська галузева стратегія до 2030 року, сформована відповідно до Концепції інтегрованого розвитку Вінниці 2030.

Реалізація заходів стратегії передусім відбуватиметься через міські цільові програми, першу з яких на період 2021-2023 років уже розробив профільний департамент міської ради. До 30 вересня тривають громадські обговорення проєкту цієї програми, до яких може долучитися кожен охочий вінничанин. Також втілювати задуми планують із залученням коштів з ґрантових програм, фондів розвитку й інвестицій.

Стратегію розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року розроблено за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги "Партнерство для розвитку міст" (Проект ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.

Як повідомляв Укрінформ, над цим галузевим документом з липня 2019 року працювали виконавчі органи Вінницької міської ради спільно з експертами ПРОМІС із залученням робочої групи з числа рестораторів, готельєрів, музейників, істориків, туроператорів та інших. Всього до роботи долучилися близько 60 представників туристичної галузі міста. Також перелік проєктних ідей могли наповнювати самі вінничани в форматі відкритого збору та туристичного хакатону. У вересні цього року відбулися громадські слухання щодо цього документу, за результатами яких було схвалено текст стратегії та звіт про її стратегічну екологічну оцінку.