Фінляндія повернула заборону на туристичні поїздки з країн Європи та світу

Уряд Фінляндії знову тимчасово заборонив туристичні мандрівки з тих країн, де погіршилася ситуація з пандемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це інформує News Now Finland.

Згідно з урядовим рішенням, з 28 вересня тимчасово забороняються туристичні поїздки з Естонії, Швеції, Норвегії, Ісландії, Німеччини, Словаччини, Грузії, а також Канади й Тунісу.

Як зазначається, приїхати із зазначених країн до Фінляндії можна буде лише з робочих чи інших вагомих причин, які потрібно підтвердити. Також дозволятиметься проїзд пасажирів транзитом.

Нові обмеження та рекомендація щодо самоізоляції або тесту на COVID-19 не торкнуться людей, які живуть у наближених районах сусідніх Швеції та Норвегії, а також естонців, що приїздять до Фінляндії на роботу.

Згідно з даними Worldometer, у Фінляндії наразі зафіксовано 9 484 випадки коронавірусу, із них 343 – летальні.

За даними Worldometer, у світі станом на 25 вересня зареєстрували 32 450 483 випадки коронавірусу, зокрема 988 279 летальних, одужало 23 951 765 людей.